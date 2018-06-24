Випуск новин за 11:00: Напад на табір ромів. Вибух в Ефіопії

У випуску новин за 24 червня станом на 11:00 – на околиці Львова невідомі з ножами напали на табір ромів. Загинув 24-річний чоловік, ще трьох із ножовими пораненнями госпіталізували у лікарню, серед них десятирічний хлопчик. Кількість постраждалих внаслідок вибуху в Ефіопії зросла до 154 осіб. Щонайменше одна людина загинула. Десяток людей зараз у критичному стані.

Також у випуску: На фронті 5 поранених та 25 обстрілів. У Києві власник кафе застрелив відвідувача. На Тернопільщині вибух на спиртзаводі, евакуювали 350 людей.