Випуск новин за 11:00: Напад на табір ромів. Вибух в Ефіопії

Випуск новин за 11:00: Напад на табір ромів. Вибух в ЕфіопіїВипуск новин 15
У випуску новин за 24 червня станом на 11:00 – на околиці Львова невідомі з ножами напали на табір ромів. Загинув 24-річний чоловік, ще трьох із ножовими пораненнями госпіталізували у лікарню, серед них десятирічний хлопчик. Кількість постраждалих внаслідок вибуху в Ефіопії зросла до 154 осіб. Щонайменше одна людина загинула. Десяток людей зараз у критичному стані.
Також у випуску:
На фронті 5 поранених та 25 обстрілів.
У Києві власник кафе застрелив відвідувача.
На Тернопільщині вибух на спиртзаводі, евакуювали 350 людей.
Джерело: 24 канал
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