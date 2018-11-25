Випуск новин за 11:00: Напад російського корабля у Азовському морі. Конфлікт навколо Почаєва

У випуску новин за 25 листопада станом на 11:00 – російський прикордонний корабель "Дон" в Азовському морі пішов на таран українського буксира "Яни Капу", який прямував з Одеси до Маріуполя. Мін'юст повернув територію Почаївської лаври у користування держави, тепер московська церква обіцяє подавати до суду.

Також у випуску: Проросійські бойовики сім разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, під час обстрілів загинув один захисник України. Набули чинності нові закони про автомобілі на європейських номерах. Українські бійці взяли під контроль ще одне село.