Випуск новин за 11:00: Наїзд автомобіля на людей у Москві. Смертельне ДТП у Києві

У випуску новин за 9 вересня станом на 11:00 – у Москві громадянин Киргизстану вчинив наїзд автомобілем на своїх співгромадян, щонайменше одна людина загинула та 10 травмованих. Зранку у Києві нетверезий водій на шаленій швидкості збив жінку, залізний паркан, вийшов з машини і заснув у кущах. Жінка загинула від травм.

Також у випуску: Ситуація на фронті. У Нью-Йорку відкрили станцію метро, зруйновану під час теракту 11 вересня 2001 року. У Києві відбуваються міжнародні спортивні змагання Intersport Fes.