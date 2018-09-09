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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 11:00: Наїзд автомобіля на людей у Москві. Смертельне ДТП у Києві

Випуск новин 40 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 вересня станом на 11:00 – у Москві громадянин Киргизстану вчинив наїзд автомобілем на своїх співгромадян, щонайменше одна людина загинула та 10 травмованих. Зранку у Києві нетверезий водій на шаленій швидкості збив жінку, залізний паркан, вийшов з машини і заснув у кущах. Жінка загинула від травм.

Також у випуску:

Ситуація на фронті.

У Нью-Йорку відкрили станцію метро, зруйновану під час теракту 11 вересня 2001 року.

У Києві відбуваються міжнародні спортивні змагання Intersport Fes.

Теги: Новини Києва Аварії та ДТП Випуск новин Новини Росії
Джерело: 24 канал
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