Випуск новин за 11:00: Наїзд автомобіля на людей у Москві. Смертельне ДТП у Києві
У випуску новин за 9 вересня станом на 11:00 – у Москві громадянин Киргизстану вчинив наїзд автомобілем на своїх співгромадян, щонайменше одна людина загинула та 10 травмованих. Зранку у Києві нетверезий водій на шаленій швидкості збив жінку, залізний паркан, вийшов з машини і заснув у кущах. Жінка загинула від травм.
Також у випуску:
Ситуація на фронті.
У Нью-Йорку відкрили станцію метро, зруйновану під час теракту 11 вересня 2001 року.
У Києві відбуваються міжнародні спортивні змагання Intersport Fes.
Джерело: 24 канал
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