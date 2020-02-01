Випуск новин за 11:00: Нові смерті від коронавірусу в Китаї. МВФ про Україну

У випуску новин за 1 лютого станом на 11:00 – за останню добу через ускладнення від коронавірусу померло ще 46 людей. Про це повідомили у Національній службі здоров'я Китаю. Україну похвалили в МВФ. Стверджуючи, що країна добре виконує домашнє завдання фонду задля затвердження нової програми фінансування. Такого висновку дійшла Директорка-розпорядниця організації Крісталіна Георгієва.

Також у випуску: Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що в Україні розробляють власні тест-системи для діагностики коронавірусу. Запорізькі правоохоронці виявили інтернет-магазин, який займався збутом наркотиків. У штабі Операції Об'єднаних сил заявили, що ворог обстріляв позиції українських військових на Приазов'ї й випустив понад десяток мін.