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      Випуск новин за 11:00: Нові смерті від коронавірусу в Китаї. МВФ про Україну

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 лютого станом на 11:00 – за останню добу через ускладнення від коронавірусу померло ще 46 людей. Про це повідомили у Національній службі здоров'я Китаю. Україну похвалили в МВФ. Стверджуючи, що країна добре виконує домашнє завдання фонду задля затвердження нової програми фінансування. Такого висновку дійшла Директорка-розпорядниця організації Крісталіна Георгієва.

      Також у випуску:

      Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що в Україні розробляють власні тест-системи для діагностики коронавірусу. 

      Запорізькі правоохоронці виявили інтернет-магазин, який займався збутом наркотиків.

      У штабі Операції Об'єднаних сил заявили, що ворог обстріляв позиції українських військових на Приазов'ї й випустив понад десяток мін.

      У Кучми окреслили першочергові плани України на Луганщині
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      Теги: Випуск новин
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