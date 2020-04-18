Випуск новин за 11:00: Нові випадки COVID-19 у Києво-Печерській лаврі. Зеленський про МВФ

У випуску новин за 18 квітня станом на 11:00 – ще у 65 киян виявили коронавірус. За інформацією міського голови - значна частина з нових інфікованих з Києво-Печерської лаври. Уряд домовився про виділення мінімум 8 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду. Таку цифру озвучив Президент Володимир Зеленський.

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Димова завіса над Києвом. Жителі столиці та околиць вже третій день страждають від несприятливих погодних умов.

Під час Великодніх свят біля храмів чергуватимуть 22 тисячі правоохоронців.

Писанки за прикладом народної ікони та гуцульської кераміки, а паска за рецептом дружини Івана Франка. Львівський митець Остап Лозинський ґрунтовно підготувався до Великодня.