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      Випуск новин за 11:00: Новини з фронту. Пам'ятник в Ужгороді

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 листопада станом на 11:00 – на Сході знову не спокійно, проросійські бойовики 11 разів відкривали вогонь по наших позиціях, двох українських захисників поранили. В Ужгороді розгорівся скандал навколо пам'ятника жертвам Голодомору, скульптура, на яку виділили більше ніж 2 мільйонів гривень із обласного бюджету, відрізняється від проекту, який переміг у конкурсі.

      Також у випуску: 

      Україна відзначає 85 річницю Голодомору, який тривав довжелезних 17 місяців: з квітня 1932 по листопад 1933 року.

      Президент Петро Порошенко звільнив очільника Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фищука.

      У Росії вирішили перевірити на осудність українського екс-міністра Миколу Рудьковського, задля цього його направили на психіатричну експертизу.

      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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