Випуск новин за 11:00: Новини з фронту. Пам'ятник в Ужгороді

У випуску новин за 24 листопада станом на 11:00 – на Сході знову не спокійно, проросійські бойовики 11 разів відкривали вогонь по наших позиціях, двох українських захисників поранили. В Ужгороді розгорівся скандал навколо пам'ятника жертвам Голодомору, скульптура, на яку виділили більше ніж 2 мільйонів гривень із обласного бюджету, відрізняється від проекту, який переміг у конкурсі.

Також у випуску: Україна відзначає 85 річницю Голодомору, який тривав довжелезних 17 місяців: з квітня 1932 по листопад 1933 року. Президент Петро Порошенко звільнив очільника Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фищука. У Росії вирішили перевірити на осудність українського екс-міністра Миколу Рудьковського, задля цього його направили на психіатричну експертизу.