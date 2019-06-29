Випуск новин за 11:00: Обстріл на Луганщині. Трамп поговорив про моряків з Путіним

У випуску новин за 29 червня станом на 11:00 – о пів на п'яту ранку напередодні ворог вгатив по селищу Золоте-4, що на Луганщині. Під прицілом бойовиків вкотре опинилися мирні жителі Донбасу. Президент США Дональд Трамп піднімав тему звільнення полонених українських моряків під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Осаці.

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В штабі ООС нарахували 32 порушення режиму припинення вогню. На щастя, жоден наш воїн не постраждав, а от у противника є втрати. Трьох бойовиків знищено, стільки ж – поранено.

У Станиці Луганській наша армія відійшла назад. Щоправда, змушені були це зробити і бойовики. Розведення сил та засобів планували ще в 2016 році.