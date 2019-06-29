Випуск новин за 11:00: Обстріл на Луганщині. Трамп поговорив про моряків з Путіним
У випуску новин за 29 червня станом на 11:00 – о пів на п'яту ранку напередодні ворог вгатив по селищу Золоте-4, що на Луганщині. Під прицілом бойовиків вкотре опинилися мирні жителі Донбасу. Президент США Дональд Трамп піднімав тему звільнення полонених українських моряків під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Осаці.
Також у випуску:
В штабі ООС нарахували 32 порушення режиму припинення вогню. На щастя, жоден наш воїн не постраждав, а от у противника є втрати. Трьох бойовиків знищено, стільки ж – поранено.
У Станиці Луганській наша армія відійшла назад. Щоправда, змушені були це зробити і бойовики. Розведення сил та засобів планували ще в 2016 році.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Полонені українські моряки: частині Росія висунула обвинувачення в остаточній редакціїсьогодні , 12:42
-
Це лицемірство, – Елтон Джон звернувся до Путіна щодо ставлення до представників ЛГБТ-спільнотисьогодні , 12:30
-
Проросійські бойовики обстріляли мирне Золоте-4 на Донбасі: фото руйнуваньсьогодні , 11:18
Коментарі