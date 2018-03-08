Випуск новин за 11:00: Обстріл ресторану у Києві. Вибори у Росії
Випуск новин 11:47, 8 березня 123 Читать новость на русском
У випуску новин за 8 березня станом на 11:00 – у Києві з гранатомету обстріляли ресторан, постраждалих немає. Європарламент відмовився відправляти своїх спостерігачів на президентські вибори у Росії.
Також у випуску:
В Папуа-Новій Гвінеї через землетрус загинуло понад сто людей.
У Держдепі заявили, що "Газпрому" не вдалося виставити Україну як ненадійного партнера для Європи.
За минулу добу на фронті поранили одного українського військового.
Джерело: 24 Канал
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