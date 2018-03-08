Випуск новин за 11:00: Обстріл ресторану у Києві. Вибори у Росії

У випуску новин за 8 березня станом на 11:00 – у Києві з гранатомету обстріляли ресторан, постраждалих немає. Європарламент відмовився відправляти своїх спостерігачів на президентські вибори у Росії.

Також у випуску: В Папуа-Новій Гвінеї через землетрус загинуло понад сто людей. У Держдепі заявили, що "Газпрому" не вдалося виставити Україну як ненадійного партнера для Європи. За минулу добу на фронті поранили одного українського військового.