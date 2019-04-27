Випуск новин за 11:00: Обстріли на фронті. Європа відмовляється від нафти РФ

У випуску новин за 27 квітня станом на 11:00 – минулої доби російські найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Європа відмовляється від російських вуглеводнів – нафтопровід "Дружба" перекрили на невизначений термін.

Також у випуску: На окупованій частині Луганщини ОБСЄ виявили понад півсотні танків, а також важку броньовану техніку, "Гради" та зенітно-ракетне озброєння. У США засудили рішення Володимира Путіна видавати паспорти РФ жителям Донбасу. 13 тіл дістали з-під завалів шахти на окупованій Луганщині. Ще одне тіло наразі залишається під землею. У школах столиці України запроваджують шведські столи.

Джерело: 24 канал