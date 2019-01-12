11:55
12 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні "перемоги" Росії. Делікатеси для Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 11 січня
      Вєсті.UA: Магічні артефакти Лаври. Нова політсила від Супрун
      Вєсті.UA
      20:13, 11 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Випуск новин за 11:00: Обвал павільйону у Харкові. ДТП в Канаді

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 січня станом на 11:00 – у Харкові на ринку на голови перехожих упав павільйон. Під металевою стріхою опинилися троє людей. У двох – закриті черепно-мозкові травми, в однієї – травма грудної клітини та перелом хребта. У Канаді двоповерховий автобус врізався в зупинку, декілька людей вилетіли через лобове скло. У результаті аварії троє людей загинули, ще 23 людини – у лікарні.

      Також у випуску:

      На Миколаївщині в аварію потрапив заступник командувача Сухопутних військ України.

      Українцям більше подобається прибирати і дивитися телевізор, ніж займатися сексом – це дані соціологічних досліджень.

      Незвичайний музей, присвячений російсько-українській війні відкрили на Харківщині.

       

      Теги: Новини Харкова Випуск новин Аварії та ДТП Канада
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      сьогодні , 10:00 Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      Іван Яковина 443
      Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014
      сьогодні , 09:01 Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014
      Ольга Черненко 1015
      Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      11 січня , 22:01 Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      Олексій Чибісов 2522
      Медреформа зсередини: як молоді держслужбовці в МОЗ змінюють систему
      11 січня , 20:00 Медреформа зсередини: як молоді держслужбовці в МОЗ змінюють систему
      Світлана Попова 637
      Скільки заробляють IT-шники в Україні та світі: інфографіка
      11 січня , 19:01 Скільки заробляють IT-шники в Україні та світі: інфографіка
      6264
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук