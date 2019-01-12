Випуск новин за 11:00: Обвал павільйону у Харкові. ДТП в Канаді

У випуску новин за 12 січня станом на 11:00 – у Харкові на ринку на голови перехожих упав павільйон. Під металевою стріхою опинилися троє людей. У двох – закриті черепно-мозкові травми, в однієї – травма грудної клітини та перелом хребта. У Канаді двоповерховий автобус врізався в зупинку, декілька людей вилетіли через лобове скло. У результаті аварії троє людей загинули, ще 23 людини – у лікарні.

Також у випуску: На Миколаївщині в аварію потрапив заступник командувача Сухопутних військ України. Українцям більше подобається прибирати і дивитися телевізор, ніж займатися сексом – це дані соціологічних досліджень. Незвичайний музей, присвячений російсько-українській війні відкрили на Харківщині.