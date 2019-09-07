Випуск новин за 11:00: Парі Зеленського та Філатова. Жертви урагану "Доріан"
У випуску новин за 7 вересня станом на 11:00 – в Дніпрі дочасно відкрили Центральний міст, через який у липні посперечалися президент Володимир Зеленський та мер міста Борис Філатов. Кількість жертв смертельного урагану "Доріан" невпинно зростає: їх вже 43. Стихія впродовж тижня вирує над Багамськими островами та південним узбережжям США.
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Російська влада передала засуджених кримських татар до колоній у Ставропольському краї.
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