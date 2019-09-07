Випуск новин за 11:00: Парі Зеленського та Філатова. Жертви урагану "Доріан"

У випуску новин за 7 вересня станом на 11:00 – в Дніпрі дочасно відкрили Центральний міст, через який у липні посперечалися президент Володимир Зеленський та мер міста Борис Філатов. Кількість жертв смертельного урагану "Доріан" невпинно зростає: їх вже 43. Стихія впродовж тижня вирує над Багамськими островами та південним узбережжям США.

Також у випуску: У Бердичеві, що на Житомирщині, розвалюється багатоповерхівка: через тріщини у стінах видно вулицю. Люди з оточення Володимира Зеленського відгуляли на дні народженні соратника Медведчука Григорія Суркіса. Російська влада передала засуджених кримських татар до колоній у Ставропольському краї. З російського аеропорту "Внуково" і українського "Борисполя" одночасно вилетіли два президентські борти, аби забрати полонених.

Джерело: 24 канал