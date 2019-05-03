Випуск новин за 11:00: Переговори з РФ про транзит газу. Вирок для бойовика
У випуску новин за 3 травня станом на 11:00 – очільник "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що компанія почала переговори з Росією щодо транзиту газу Україною після виборів. Суд виніс рішення засудити Рафаеля Лусваргі до 13 років позбавлення волі: іноземець брав участь в терористичних організаціях та допомагав бойовикам на Донбасі.
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