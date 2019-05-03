Випуск новин за 11:00: Переговори з РФ про транзит газу. Вирок для бойовика

У випуску новин за 3 травня станом на 11:00 – очільник "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що компанія почала переговори з Росією щодо транзиту газу Україною після виборів. Суд виніс рішення засудити Рафаеля Лусваргі до 13 років позбавлення волі: іноземець брав участь в терористичних організаціях та допомагав бойовикам на Донбасі.

Також у випуску:

Українські воїни просунулись вперед в районі на Луганщині та зайняли панівні висоти, отримавши перевагу над ворогом.

В Індії вирує один з найпотужніших циклонів за останні чверть століття, на східному узбережжі країни евакуювали майже мільйон жителів.

Офіційні результати виборів опублікували у газеті "Голос України": за підсумками другого туру обраним президентом став Володимир Зеленський.

Під час протестів у Венесуелі загинули щонайменше чотири людини, ще 240 отримали травми.