Випуск новин за 11:00: Перехід на літній час. Евакуація українців з-за кордону
У випуску новин за 28 березня станом на 11:00 – цієї ночі стрілки годинника переводять на годину вперед. Роблять це, аби зекономити електроенергію у світі. За останні 2 тижні карантину понад 100 тисяч українців встигли повернутися додому з-за кордону. Про це повідомили у МЗС.
Також у випуску:
Північна Македонія офіційно приєдналася до НАТО.
Поліція Харкова знайшла порушників самоізоляції.
Декількатисячні черги на кордоні з Польщею вже зникли. Про це повідомили в Офісі омбудсмена.
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