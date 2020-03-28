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      Випуск новин за 11:00: Перехід на літній час. Евакуація українців з-за кордону

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 березня станом на 11:00 – цієї ночі стрілки годинника переводять на годину вперед. Роблять це, аби зекономити електроенергію у світі. За останні 2 тижні карантину понад 100 тисяч українців встигли повернутися додому з-за кордону. Про це повідомили у МЗС.

      Також у випуску:

      Північна Македонія офіційно приєдналася до НАТО.

      Поліція Харкова знайшла порушників самоізоляції.

      Декількатисячні черги на кордоні з Польщею вже зникли. Про це повідомили в Офісі омбудсмена.

      В Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу, 8 – летальних: МОЗ
      сьогодні
      Теги: Евакуація українців Випуск новин
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