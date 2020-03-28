Випуск новин за 11:00: Перехід на літній час. Евакуація українців з-за кордону

У випуску новин за 28 березня станом на 11:00 – цієї ночі стрілки годинника переводять на годину вперед. Роблять це, аби зекономити електроенергію у світі. За останні 2 тижні карантину понад 100 тисяч українців встигли повернутися додому з-за кордону. Про це повідомили у МЗС.

Також у випуску: Північна Македонія офіційно приєдналася до НАТО. Поліція Харкова знайшла порушників самоізоляції. Декількатисячні черги на кордоні з Польщею вже зникли. Про це повідомили в Офісі омбудсмена.