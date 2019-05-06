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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО
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      Випуск новин за 11:00: Перемир'я у Секторі Газа. У Києві затопило вулиці

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 травня станом на 11:00 – після чергового загострення ситуації в секторі Газа Ізраїль і палестинська сторона досягли нової угоди про припинення вогню. Перемир'я почало діяти з ранку 6 травня. Біля метро Чернігівська в Києві повністю залило водою проїжджу частину. Автомобілі та трамваї фактично пливуть дорогою.

      Також у випуску:

      Сьогодні вперше в Україні відзначають день піхоти Збройних сил.

      В Росії заборонили анонімне листування в мессенджері.

      Внаслідок пожежі у літаку, який летів з Москви до Мурманська, загинула 41 людина, серед них є діти.

       

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      Теги: Випуск новин Новини Ізраїля ХАМАС Новини Києва Погода
      Джерело: 24 канал
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