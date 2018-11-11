Випуск новин за 11:00: Перемога Усика. Потрійна ДТП у Харкові

У випуску новин за 11 листопада станом на 11:00 – Олександр Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу. У поєдинку, який відбувся на стадіоні "Манчестер Арена", Усик переміг британця Тоні Белью нокаутом у 8 раунді. На центральному проспекті Харкова ввечері 10 листопада зіштовхнулись три іномарки "БМВ", "Шкода" та "Хюндай". Удар був такої сили, що одна з машин перекинулась на дах і загорілась.

Також у випуску: На Київщині будинок із мешканцями хочуть продати як ділянку з недобудовою. У Дніпрі розлючений чоловік намагається розтрощити припарковані авто. У Донецьку та Луганську у день "виборів" виникли проблеми з мобільним зв'язком Vodafon.