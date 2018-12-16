Випуск новин за 11:00: Перша служба голови Єдиної помісної церкви. День жалоби у Фастові

У випуску новин за 16 грудня станом на 11:00 – митрополит Епіфаній розпочав першу службу як голова Єдиної помісної церкви. У Фастові, що на Київщині, оголосили день жалоби за загиблими внаслідок вибуху у п'ятиповерхівці.

Також у випуску: Ще один полонений моряк заявив, що він – військовополонений. Чому мандрівника-українця з біометричним паспортом можуть не впустити до Європи.