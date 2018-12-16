Випуск новин за 11:00: Перша служба голови Єдиної помісної церкви. День жалоби у Фастові
У випуску новин за 16 грудня станом на 11:00 – митрополит Епіфаній розпочав першу службу як голова Єдиної помісної церкви. У Фастові, що на Київщині, оголосили день жалоби за загиблими внаслідок вибуху у п'ятиповерхівці.
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Джерело: 24 канал
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