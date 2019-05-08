Випуск новин за 11:00: Підвищення надбавок для військових. Відкликання Йованович з України
У випуску новин за 8 травня станом на 11:00 – міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення надбавок для військових. В Конгресі США закликали адміністрацію Дональда Трампа скасувати відкликання Марі Йованович з України.
Також у випуску:
Сьогодні Україна уже вп'яте відзначає День пам'яті і примирення на противагу радянському Дню перемоги.
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Джерело: 24 канал
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