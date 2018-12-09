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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      Випуск новин за 11:00: Побиття ультрасу в Одесі. Підозра спецслужб РФ у вбивствах

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 грудня станом на 11:00 – поклали обличчям в асфальт і били кийками, в Одесі правоохоронці відгамселили ультрас за банер "Кремль, покайся!". Британська поліція підозрює російські спецслужби ще у двох убивствах, це з'ясували детективи, які розслідують отруєння Сергія Скрипаля і його доньки Юлії. Про це повідомляє газета The Times.

      Також у випуску:

      Протягом доби окупанти 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, одного українського військового поранено, трьох окупантів знищено.

      Василь Ломаченко переміг пуерторіканця Хосе Педрасу в боксерському бою.

      Прокремлівські боти пішли в атаку на Еммануеля Макрона.

       

      Теги: Поліція Новини Одеси Випуск новин Ультрас Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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