Випуск новин за 11:00: Побиття ультрасу в Одесі. Підозра спецслужб РФ у вбивствах

У випуску новин за 9 грудня станом на 11:00 – поклали обличчям в асфальт і били кийками, в Одесі правоохоронці відгамселили ультрас за банер "Кремль, покайся!". Британська поліція підозрює російські спецслужби ще у двох убивствах, це з'ясували детективи, які розслідують отруєння Сергія Скрипаля і його доньки Юлії. Про це повідомляє газета The Times.

Також у випуску: Протягом доби окупанти 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, одного українського військового поранено, трьох окупантів знищено. Василь Ломаченко переміг пуерторіканця Хосе Педрасу в боксерському бою. Прокремлівські боти пішли в атаку на Еммануеля Макрона.