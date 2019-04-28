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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
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      Випуск новин за 11:00: Погода на Великдень. Надихаюча історія про львів'янку з силою волі

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 квітня станом на 11:00 – у Києві та Київській області оголосили штормове попередження, а також майже по всій території України сьогодні прогнозують дощі та грози. Неймовірна історія про львів'янку Вікторію Сафінську: дівчина, попри те, що сирота і на візку, вчиться на 4 курсі в університеті, має безліч друзів і живе на повну.

      Також у випуску: 

      Доба на фронті минула під обстрілами, поранено одного нашого захисника. Ворог 13 разів порушував режим припинення вогню.

      У Сіетлі впав будівельний кран: чотири людини загинули. 

      "Надихнувся" терактами у Новій Зеландії: студент влаштував стрілянину у каліфорнійській синагозі. Одна людина загинула, троє поранені.

      В окупованому Донецьку військовий тягач окупантів збив літнього чоловіка на пішохідному переході. В результаті інциденту постраждалому відірвало ногу.

       

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      Теги: Великдень Випуск новин Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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