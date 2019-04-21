Випуск новин за 11:00: Порушення на виборах. Робота екзит-полів

У випуску новин за 21 квітня станом на 11:00 – другий тур виборів президента України розпочався. А у деяких регіонах вже встигли зафіксували перші порушення. У день виборів на дільницях працюють представники Національного екзит-полу. Саме його дані після завершення голосування звірятимуть із підрахунками Центральної виборчої комісії.

Також у випуску: Цьогорічну президентську компанію у світі назвали найдемократичнішою, хоч і доволі непередбачуваною. Українці вже встигли проголосувати за кордоном, зокрема дільниці відкрилися у Румунії, Таїланді, Ізраїлі та Японії.

Джерело: 24 канал