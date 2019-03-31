Випуск новин за 11:00: Посилений режим роботи поліції та СБУ. Порушення на виборах

У випуску новин за 31 березня станом на 11:00 – Бійці спецпідрозділів патрулюють вулиці, вокзали, автостанції по всі Україні. Також залучені бойові машини та безпілотна авіація для швидкого приборкання можливих провокацій. Перші порушення під час проведення виборів президента. Бюлетені у каструлі та недопуск спостерігача на засідання дільничої виборчої комісії.

Також у випуску: Кремль спробує вплинути на вибори в Україні. Українці активно голосують за кордоном. Україна перейшла на літній час.

Джерело: 24 канал