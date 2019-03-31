Випуск новин за 11:00: Посилений режим роботи поліції та СБУ. Порушення на виборах
У випуску новин за 31 березня станом на 11:00 – Бійці спецпідрозділів патрулюють вулиці, вокзали, автостанції по всі Україні. Також залучені бойові машини та безпілотна авіація для швидкого приборкання можливих провокацій. Перші порушення під час проведення виборів президента. Бюлетені у каструлі та недопуск спостерігача на засідання дільничої виборчої комісії.
Також у випуску:
Кремль спробує вплинути на вибори в Україні.
Українці активно голосують за кордоном.
Україна перейшла на літній час.
Джерело: 24 канал
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