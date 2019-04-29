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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
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      Випуск новин за 11:00: Послання від Варфоломія. Сходження лавини у Швейцарії

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 квітня станом на 11:00 – під час пасхального богослужіння у Стамбулі послання від Вселенського патріарха Варфоломія вперше прозвучало й українською мовою. У швейцарських Альпах снігова хвиля заскочила зненацька чотирьох німецьких лижників. Мандрівників шукали понад добу, врятувати їх не вдалося.

      Також у випуску:

      В американському Балтіморі невідомий розстріляв людей просто на подвір'ї баптистської церкви.

      Українському політв'язню Едему Бекірову загрожує діабетична кома.

      На Волині стартувала досить незвична вакцинація диких тварин: препарат розкидають просто із літаків по всій території області.

      Рятувальники нагадали про правила безпеки на пікніках під час травневих свят.

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      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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