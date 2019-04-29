Випуск новин за 11:00: Послання від Варфоломія. Сходження лавини у Швейцарії

У випуску новин за 29 квітня станом на 11:00 – під час пасхального богослужіння у Стамбулі послання від Вселенського патріарха Варфоломія вперше прозвучало й українською мовою. У швейцарських Альпах снігова хвиля заскочила зненацька чотирьох німецьких лижників. Мандрівників шукали понад добу, врятувати їх не вдалося.

Також у випуску: В американському Балтіморі невідомий розстріляв людей просто на подвір'ї баптистської церкви. Українському політв'язню Едему Бекірову загрожує діабетична кома. На Волині стартувала досить незвична вакцинація диких тварин: препарат розкидають просто із літаків по всій території області. Рятувальники нагадали про правила безпеки на пікніках під час травневих свят.

Джерело: 24 канал