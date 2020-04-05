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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 11:00: Пожежа на Хрещатику. Ситуація на фронті

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 квітня станом на 11:00 – у Києві на Хрещатику вночі спалахнула пожежа. Загоряння виникло в підземному колекторі, де розміщені електричні кабелі. Центр столиці зранку затягнуло густим димом. Минулої доби російські найманці обстріляли позиції ЗСУ 14 разів. Жоден український військовий не постраждав. Бойовики, отримавши вогневу відповідь, зазнали втрат.

      Також у випуску:

      Медики Центру громадського здоров'я дійшли висновку, що цукровий діабет та серцево-судинні захворювання найчастіше сприяють тяжкому перебігу хвороби в інфікованих СOVID-19 .

      Викладачі японської бізнес-школи креативно підійшли до організації випускного. Аби не наражати студентів на небезпеку, на церемонії вручення дипломів їх замінили роботи.

      На Волині помер водій швидкої. ПЛР-тест підтвердив у чоловіка коронавірусну інфекцію. Загалом на разі в області зареєстровано 17 підтверджених випадків COVID-19, 9 з них – медики.

      Російські найманці обстріляли мирне селище Верхньоторецьке. В результаті розриву гранати осколкове поранення в ногу отримала місцева мешканка. Її життю нічого не загрожує.

       

      Теги: Новини Києва Війна на Донбасі Пожежа Випуск новин
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