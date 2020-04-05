Випуск новин за 11:00: Пожежа на Хрещатику. Ситуація на фронті

У випуску новин за 5 квітня станом на 11:00 – у Києві на Хрещатику вночі спалахнула пожежа. Загоряння виникло в підземному колекторі, де розміщені електричні кабелі. Центр столиці зранку затягнуло густим димом. Минулої доби російські найманці обстріляли позиції ЗСУ 14 разів. Жоден український військовий не постраждав. Бойовики, отримавши вогневу відповідь, зазнали втрат.

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