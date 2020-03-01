Випуск новин за 11:00: Пожежа в Одесі. Коронавірус вже у 60-ти країнах світу

У випуску новин за 1 березня станом на 11:00 – в Одесі знову горів старовинний будинок. Пожежа сталася близько опівночі на вулиці Грецькій. Палала одна із житлових квартир. Внаслідок займання постраждала 26-річна дівчина. Коронавірус виявили вже у 60-ти країнах світу. Нові випадки зареєстрували у Вірменії, Ірландії та Люксембургу.

Також у випуску: Набув чинності закон, який легалізує усі спеціалізовані доріжки і зобов'язує забудовників облаштовувати усі під'їзди пандусами. У Словаччині на виборах перемогла опозиція. З Туреччини до Греції прорвалися 47 тисяч сирійських біженців.