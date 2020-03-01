Випуск новин за 11:00: Пожежа в Одесі. Коронавірус вже у 60-ти країнах світу
У випуску новин за 1 березня станом на 11:00 – в Одесі знову горів старовинний будинок. Пожежа сталася близько опівночі на вулиці Грецькій. Палала одна із житлових квартир. Внаслідок займання постраждала 26-річна дівчина. Коронавірус виявили вже у 60-ти країнах світу. Нові випадки зареєстрували у Вірменії, Ірландії та Люксембургу.
Також у випуску:
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