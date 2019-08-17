Випуск новин за 11:00: Пожежа в Одесі. У США розбився літак

У випуску новин за 17 серпня станом на 11:00 – в Одесі під час пожежі в готелі загинуло вісім людей. За даними рятувальників, виклик їм поступив близько першої ночі. У Новому Орлеані розбився двомісний легкомоторний літак просто під час зйомок телерепортажу. Внаслідок інциденту загинула журналістка "Фокс Ньюз" Ненсі Паркер та герой її матеріалу – пілот-каскадер Френк Аугустус.

Також у випуску: У Києві чоловік накинувся на свою колишню дівчину з ножем та заточкою. Бойовики продовжують нехтувати перемир'ям та минулої доби дванадцять разів обстріляли позиції українських захисників. Заступника міністра з окупованих територій Юрія Гримчака можуть відпустити, а все через помилку суддів, які в рішенні суду та у обвинувальних документах наплутали по батькові підозрюваного.

Джерело: 24 канал