Випуск новин за 11:00: Пожежа в Парижі. Заборона в'їзду в Україну
У випуску новин за 7 квітня станом на 11:00 – у Парижі вибухнула й спалахнула житлова багатоповерхівка. Полум'я охопило 27 квартир. Українські прикордонники заборонили в'їзд на три роки лідеру союзу угорців Румунії Хунору Келемену.
Також у випуску:
Нові позиції української армії: сили ООС просунулися ще на кілометр.
Другий тур президентських виборів: як змінити місце голосування.
7 квітня на спецзасіданні ЦВК має оголосити результати виборів і назвати дату повторного голосування.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі