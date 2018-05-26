Випуск новин за 11:00: Приготування до фіналу Ліги Чемпіонів. Заява Макрона
У випуску новин за 26 травня станом на 11:00 – столичні аеропорти всю ніч приймали чартери із футбольними фанатами. Сам Київ сьогодні перебуває під посиленою охороною поліції та Нацгвардії через фінал Ліги Чемпіонів. Після зустрічі з Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що санкції з Росії не знімуть без поступок Кремля на Донбасі.
Також у випуску:
У центрі Києва для вболівальників і туристів відкрили фан-зону Ліги Чемпіонів.
Бойові дії на Донбасі не припиняються. Двоє наших захисників поранено минулої доби.
Нові випадки захворювання на кір зафіксували у Києві.
Джерело: 24 канал
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