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Випуск новин за 11:00: Приготування до фіналу Ліги Чемпіонів. Заява Макрона

Випуск новин 41 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 травня станом на 11:00 – столичні аеропорти всю ніч приймали чартери із футбольними фанатами. Сам Київ сьогодні перебуває під посиленою охороною поліції та Нацгвардії через фінал Ліги Чемпіонів. Після зустрічі з Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що санкції з Росії не знімуть без поступок Кремля на Донбасі.

Також у випуску:

У центрі Києва для вболівальників і туристів відкрили фан-зону Ліги Чемпіонів.

Бойові дії на Донбасі не припиняються. Двоє наших захисників поранено минулої доби.

Нові випадки захворювання на кір зафіксували у Києві.

Теги: Новини Києва Випуск новин Еммануель Макрон Санкції
Джерело: 24 канал
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