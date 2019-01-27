Випуск новин за 11:00: Протести "жовтих жилетів". Ситуація на фронті

У випуску новин за 27 січня станом на 11:00 – десятки тисяч людей у Франції знову вийшли на протест проти політики президента Еммануеля Макрона. Прийти на акцію мають намір й прихильники уряду, які називають себе "червоними шарфами". 26 січня бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Інформації про загиблих та поранених немає.

Також у випуску: Група підлітків побила чоловіка у центрі Києва. В Україні вшановують пам'ять жертв Голокосту. Торнадо в Туреччині: на популярному курорті через стихію загинули двоє людей.