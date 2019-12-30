Випуск новин за 11:00: Реакція ЄС на обмін полоненими. Релігійні протести у Чорногорії

У випуску новин за 30 грудня станом на 11:00 – канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон привітали обмін полоненими, який стався напередодні на Сході України. Релігійні протести у Чорногорії переросли у сутички з поліцією. Правоохоронців закидали камінням.

Також у випуску:

Звільнені з полону українці пройдуть медогляд та отримають необхідну допомогу у військовому шпиталі. Вони вже відправились туди, а лікарі кажуть, що стан їхнього здоров'я задовільний.

На Київщині Chevrolet Aveo врізався на швидкості у Land Rover. Від удару легковик відкинуло на кілька метрів і той вмить спалахнув. В результаті постраждали 3 людей.

22-річна американка стала наймолодшою мільярдеркою світу у цьогорічному рейтингу.