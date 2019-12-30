Випуск новин за 11:00: Реакція ЄС на обмін полоненими. Релігійні протести у Чорногорії
У випуску новин за 30 грудня станом на 11:00 – канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон привітали обмін полоненими, який стався напередодні на Сході України. Релігійні протести у Чорногорії переросли у сутички з поліцією. Правоохоронців закидали камінням.
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