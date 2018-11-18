Випуск новин за 11:00: Річниця Революції гідності. Мітинг у Чехії

У випуску новин за 17 листопада станом на 11:00 – до річниці Революції Гідності журналісти підготували матеріал, який має нагадати всім громадянам, що окрім кровопролиття на Майдані було багато самопожертви, щедрості і непохитної віри. У Празі тисячі людей вимагають від прем'єра Андрея Бабіша піти з посади через махінації з грошима Євросоюзу.

Також у випуску: В лікарні помер прикордонник, якого на авто збили контрабандисти. Проросійські бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення ООС на Донбасі, під час бойових дій загинув один український військовий. Віктора Януковича у Москві ушпиталили в "нерухомому стані", – росЗМІ. У Франції під час протестів загинула одна людина, ще 106 осіб травмовані.