Випуск новин за 11:00: Санкції щодо РФ через Крим. Зустріч Зеленського з Макроном і Меркель

У випуску новин за 17 червня станом на 11:00 – міністри закордонних справ 28 країн Євросоюзу зібралися на планове засіданні Ради Європи в Люксембурзі, де одним із пунктів буде розгляд продовження санкцій щодо Криму. Володимир Зеленський поїхав на зустріч до глав держав, які входять до "Норманської четвірки". Сьогодні у нього зустріч з Еммануелем Макроном, завтра – з Ангелою Меркель.

Також у випуску: Минулої доби російські найманці 30 разів порушували тишу і поранили двох наших захисників, а сьогодні стріляли уже 7 разів. Потужний ураган пронісся Луганщиною. У штаті Персільванія в США невідомі відкрили вогонь по підлітках, які святкували закінчення навчання в школі.

Джерело: 24 канал