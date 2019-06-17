Випуск новин за 11:00: Санкції щодо РФ через Крим. Зустріч Зеленського з Макроном і Меркель
У випуску новин за 17 червня станом на 11:00 – міністри закордонних справ 28 країн Євросоюзу зібралися на планове засіданні Ради Європи в Люксембурзі, де одним із пунктів буде розгляд продовження санкцій щодо Криму. Володимир Зеленський поїхав на зустріч до глав держав, які входять до "Норманської четвірки". Сьогодні у нього зустріч з Еммануелем Макроном, завтра – з Ангелою Меркель.
Також у випуску:
Минулої доби російські найманці 30 разів порушували тишу і поранили двох наших захисників, а сьогодні стріляли уже 7 разів.
Потужний ураган пронісся Луганщиною.
У штаті Персільванія в США невідомі відкрили вогонь по підлітках, які святкували закінчення навчання в школі.
Джерело: 24 канал
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