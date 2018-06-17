Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Марш рівності
У випуску новин за 17 червня станом на 11:00 – упродовж минулої доби, 16 червня, бойові дії тривали на окремих напрямках. Російско-окупаційні війська порушили режим припинення вогню 27 разів, з них 5 разів застосовували важке озброєння. Сутички між противниками Маршу рівності у Києві та його учасниками, а також поліцією розпочалися ще до початку ходи.
Також у випуску:
17 загиблих у тисняві в клубі Венесуели.
У Росії таксист влетів у натовп на тротуарі.
Пола Манафорта перевели до VIP-камери.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Після сутичок та численних затримань у Києві завершився Марш рівності: фото і відеосьогодні, 11:08
-
Прем'єр Угорщини нагородить футболістів-сепаратистів з Закарпаття за перемогу у невизнаному ЧСсьогодні, 10:31
-
Головні новини 16 червня: розмова Порошенка і Макрона, Росія проти США, вибух у Черкасахсьогодні, 09:07
Коментарі