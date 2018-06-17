Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Марш рівності

У випуску новин за 17 червня станом на 11:00 – упродовж минулої доби, 16 червня, бойові дії тривали на окремих напрямках. Російско-окупаційні війська порушили режим припинення вогню 27 разів, з них 5 разів застосовували важке озброєння. Сутички між противниками Маршу рівності у Києві та його учасниками, а також поліцією розпочалися ще до початку ходи.

Також у випуску: 17 загиблих у тисняві в клубі Венесуели. У Росії таксист влетів у натовп на тротуарі. Пола Манафорта перевели до VIP-камери.