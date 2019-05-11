Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Вбивство у Донецькому СІЗО

У випуску новин за 11 травня станом на 11:00 – ворог гатив з мінометів 120-го калібру та артилерії по околицях Новозванівки, Новолуганського та густонаселеної Попасно, з гранатометів та стрілецької зброї – по позиціях ЗСУ під Горлівкою. Була стрілянина і на околицях Авдіївки, що під Донецьком. Один військовий поранений. У Донецькому СІЗО вбили дитину, тіло неповнолітнього знайшли напередодні.

Також у випуску: В АП відреагували на відеозвернення Зеленського щодо затягування дати інавгурації. У Колумбії пролунав вибух у пороховій майстерні, щонайменше 4 людини загинули. З'їзд "Самопомочі": партія йде на парламентські вибори, – заявив лідер Андрій Садовий.

Джерело: 24 канал