Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Вбивство у Донецькому СІЗО
У випуску новин за 11 травня станом на 11:00 – ворог гатив з мінометів 120-го калібру та артилерії по околицях Новозванівки, Новолуганського та густонаселеної Попасно, з гранатометів та стрілецької зброї – по позиціях ЗСУ під Горлівкою. Була стрілянина і на околицях Авдіївки, що під Донецьком. Один військовий поранений. У Донецькому СІЗО вбили дитину, тіло неповнолітнього знайшли напередодні.
Також у випуску:
В АП відреагували на відеозвернення Зеленського щодо затягування дати інавгурації.
У Колумбії пролунав вибух у пороховій майстерні, щонайменше 4 людини загинули.
З'їзд "Самопомочі": партія йде на парламентські вибори, – заявив лідер Андрій Садовий.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі