Випуск новин за 11:00: Скандал через пожертви в Одесі. Вироки російським активістам

У випуску новин за 7 грудня станом на 11:00 – мерія Одеси вирішила збирати гроші з охочих допомогти постраждалим та сім'ям загиблих внаслідок пожежі у коледжі. Та виявилося, що це рахунок не благодійної організації, а саме міської влади, що заборонено законом. За один день у РФ винесли вироки відразу сімом фігурантам "Московської справи".

Також у випуску: Кількість загиблих у пожежі в коледжі Одеси зросла до п'яти осіб, доля ще 10 зниклих залишається поки невідомою. Володимир Зеленський вперше взяв участь в ток-шоу у прямому ефірі й розповів, з чим Україна йде на зустріч "нормандської четвірки". Завершилися чергові перемови між "Нафтогазом" та "Газпромом": три мільярди доларів боргу Росія може віддати газом. Верховна Рада скасувала мільярдну корупційну схему нардепа Антона Яценка – ту, через яку "слуги народу" проходили поліграф.