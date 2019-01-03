Випуск новин за 11:00: Смерть немовляти у Сумах. Зростання кількості загиблих у Магнітогорську
У випуску новин за 3 січня станом на 11:00 – поліція затримала двох ймовірних винуватців смерті немовляти у ліфті в Сумах. Мова йде про співробітників компанії "Міськсумиліфт". Кількість загиблих через обвал будинку у Магнітогорську, що в Росії, зросла до 38, серед них шестеро неповнолітніх. Існує загроза обвалення залишків будинку.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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