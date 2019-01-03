Випуск новин за 11:00: Смерть немовляти у Сумах. Зростання кількості загиблих у Магнітогорську

У випуску новин за 3 січня станом на 11:00 – поліція затримала двох ймовірних винуватців смерті немовляти у ліфті в Сумах. Мова йде про співробітників компанії "Міськсумиліфт". Кількість загиблих через обвал будинку у Магнітогорську, що в Росії, зросла до 38, серед них шестеро неповнолітніх. Існує загроза обвалення залишків будинку.

Також у випуску: У Криму жителя півострова Різу Асанова побили під час знімання репортажу про новозведену трасу Таврида, яку запустили окупанти. СБУ депортувала з України білоруса Павла Карназицького за антиукраїнську пропаганду. Політична партія "Об'єднання "Сапопоміч" проводить з'їзд у Києві, на якому мають обрати кандидата на президентських виборах. У зоні проведенні ООС за добу зафіксовано п'ять атак проросійських бойовиків.