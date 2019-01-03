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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 11:00: Смерть немовляти у Сумах. Зростання кількості загиблих у Магнітогорську

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 січня станом на 11:00 – поліція затримала двох ймовірних винуватців смерті немовляти у ліфті в Сумах. Мова йде про співробітників компанії "Міськсумиліфт". Кількість загиблих через обвал будинку у Магнітогорську, що в Росії, зросла до 38, серед них шестеро неповнолітніх. Існує загроза обвалення залишків будинку.

      Також у випуску:

      У Криму жителя півострова Різу Асанова побили під час знімання репортажу про новозведену трасу Таврида, яку запустили окупанти.

      СБУ депортувала з України білоруса Павла Карназицького за антиукраїнську пропаганду.

      Політична партія "Об'єднання "Сапопоміч" проводить з'їзд у Києві, на якому мають обрати кандидата на президентських виборах.

      У зоні проведенні ООС за добу зафіксовано п'ять атак проросійських бойовиків.

      Теги: Діти і неповнолітні Випуск новин Суми Вибух у Магнітогорську
      Джерело: 24 канал
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