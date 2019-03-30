Випуск новин за 11:00: Смертельна ДТП в Києві. Затримані кримські татари у РФ

У випуску новин за 30 березня станом на 11:00 – на Північному мосту в Києві вночі сталася смертельна ДТП. Один з пасажирів загинув, іншого разом із водієм госпіталізовано у тяжкому стані. Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що усіх кримських татар, яких російські силовики затримали в окупованому Криму, вивезли до РФ.

Також у випуску: На Київщині горів приватний завод по виробництву військової амуніції, є один постраждалий. 29 березня ворог 19 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши при цьому 16 разів заборонене Мінськими домовленостями озброєння. В Україні розпочався день тиші. Будь-яка політична агітація та публікації соціологічних опитувань вважаються порушенням закону. У польському Вроцлаві з'явилася посада уповноваженого з питань українців.

Джерело: 24 канал