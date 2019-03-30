Випуск новин за 11:00: Смертельна ДТП в Києві. Затримані кримські татари у РФ
У випуску новин за 30 березня станом на 11:00 – на Північному мосту в Києві вночі сталася смертельна ДТП. Один з пасажирів загинув, іншого разом із водієм госпіталізовано у тяжкому стані. Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що усіх кримських татар, яких російські силовики затримали в окупованому Криму, вивезли до РФ.
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Джерело: 24 канал
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