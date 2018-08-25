Випуск новин за 11:00: Спортивний рекорд у Черкасах. Російський літак над Чорним морем
У випуску новин за 25 серпня станом на 11:00 – у Черкасах встановили національний рекорд. 24 серпня на День Незалежності України впродовж 24-х годин, без перерви та перепочинку, містяни грали у футбол на центральному стадіоні. Британські винищувачі зупинили російський морський патрульний літак над Чорним морем. Про це повідомило Міністерство оборони Об'єднаного королівства.
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Джерело: 24 канал
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