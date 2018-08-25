Випуск новин за 11:00: Спортивний рекорд у Черкасах. Російський літак над Чорним морем

У випуску новин за 25 серпня станом на 11:00 – у Черкасах встановили національний рекорд. 24 серпня на День Незалежності України впродовж 24-х годин, без перерви та перепочинку, містяни грали у футбол на центральному стадіоні. Британські винищувачі зупинили російський морський патрульний літак над Чорним морем. Про це повідомило Міністерство оборони Об'єднаного королівства.

Також у випуску: ЗМІ: США можуть завдати ще більш потужний удар по Сирії. Інформатори ЦРУ не виходять на зв'язок через контррозвідку Росії. Спортсмен Андрій Прокопенко протягнув 3 пожежних авто на 12 метрів.