Випуск новин за 11:00: США вдарили по Сирії. Затоплення шахти на Донбасі

У випуску новин за 14 квітня станом на 11:00 – війська США, Британії та Франції цієї ночі вдарили ракетами по Сирії. У Пентагоні вже попередили, що це тільки перша хвиля атак. Проросійські бойовики затоплюють радіоактивну шахту на Донбасі. Наслідки можуть бути катастрофічні.

Також у випуску: Права рука Володимира Путіна Владислав Сурков написав статтю, у якій напророкував Росії геополітичну самотність. Минулої доби російські окупаційні війська на Донбасі 43 рази обстріляли українські позиції, є поранений. На Луганщині відбулась акція "Людина живе, доки її пам'ятають".