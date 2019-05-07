Випуск новин за 11:00: Стан потерпілої українки в Шереметьєво. Відставка Марі Йованович

У випуску новин за 7 травня станом на 11:00 – 50-річна українка Тетяна Бєлік, яка зазнала травм внаслідок авіакатастрофи в російському аеропорту Шереметьєво й досі перебуває у важкому стані, у неї опіки тіла та верхніх дихальних шляхів. Марі Йованович достроково складе повноваження надзвичайного та повноважного посла США в Україні. Останнім її днем на цій посаді буде 20 травня.

Також у випуску: Петро Порошенко не зміг прийти на допит у ГПУ, натомість у цей момент був на церемонії присяги суддів Верховного суду. Минулої доби бойовики 12 разів обстріляли позиції українського війська, один військовий зазнав поранення. У Туреччині скасували результати виборів мера Стамбула, де переміг опозиціонер.

Джерело: 24 канал