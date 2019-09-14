Випуск новин за 11:00: Старт "Ігор Нескорених". Третій день форуму YES
У випуску новин за 14 вересня станом на 9:00 – у Києві стартували "Ігри Нескорених", на яких ветерани АТО, які отримали поранення і травми під-час війни на Сході країни, змагаються між собою, аби увійти у збірну України. Третій день триває форум "Ялтинська міжнародна стратегія" (YES). 14 вересня він розпочався з розмов про майбутні реформ України та економічний прорив. Першим виступив Гончарук.
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Джерело: 24 канал
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