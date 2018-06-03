Випуск новин за 11:00: Страшна аварія у Запоріжжі. Наслідки кору в Україні
У випуску новин за 3 червня станом на 11:00 – BMW з литовськими номерами під час "гонок" по Набережній у Запоріжжі на великій швидкості збив матір з п'ятирічною дівчинкою, які йшли по тротуару, обидві загинули. Спалах кору ніяк не йде на спад, ба більше – захворюваність лише зростає, за останній тиждень захворіло 1300 осіб, з початку року зафіксовано 9 смертей та 16 тисяч захворювань.
Також у випуску:
Німецькі політики бойкотують ЧС-2018.
Ізраїль обстріляв палестинську територію – сектор Гази.
У Мексиці пасажирський автобув зіткнувся з вантажівкою, загинуло 11 людей.
Джерело: 24 Канал
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