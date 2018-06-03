Випуск новин за 11:00: Страшна аварія у Запоріжжі. Наслідки кору в Україні

У випуску новин за 3 червня станом на 11:00 – BMW з литовськими номерами під час "гонок" по Набережній у Запоріжжі на великій швидкості збив матір з п'ятирічною дівчинкою, які йшли по тротуару, обидві загинули. Спалах кору ніяк не йде на спад, ба більше – захворюваність лише зростає, за останній тиждень захворіло 1300 осіб, з початку року зафіксовано 9 смертей та 16 тисяч захворювань.

Також у випуску: Німецькі політики бойкотують ЧС-2018. Ізраїль обстріляв палестинську територію – сектор Гази. У Мексиці пасажирський автобув зіткнувся з вантажівкою, загинуло 11 людей.