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      Випуск новин за 11:00: Судно з українцям затонуло в океані. Марш рівності в Польщі

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 вересня станом на 11:00 – в Атлантичному океані затонуло судно з українцями на борту. В Атлантичному океані затонуло судно з українцями на борту. У польському Любліні напередодні Марш рівності закінчився сутичками з праворадикалами.

      Також у випуску:

      На Донбасі обійшлось без втрат. Однак міни калібру 120 та 82 міліметри сипали на позиції наших армійців.

      Хасиди з'їхались до України, щоб відсвяткувати новий рік за юдейським календарем.

      ЗСУ знищили позицію проросійських бойовиків.

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      Теги: Випуск новин Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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