Випуск новин за 11:00: Світові привітання з Днем Незалежності. Тризуб у небі над Харковом
У випуску новин за 24 серпня станом на 11:00 – світові лідери привітали Україну із Днем Незалежності. У небі над Харковом з'явився тризуб. Так із Днем Прапора та Днем Незалежності українців привітали парашутисти. Фігуру в небі зібрали скай-дайвери з 12 країн світу.
Також у випуску:
Тричі впродовж минулої доби російські найманці обстріляли позинаші позиції.
У французькому курортному місті Біарріц стартує саміт Великої Сімки.
Станція метро "Майдан Незалежності" працюватиме тільки для пересадок і буде зачинена на вхід та вихід.
Джерело: 24 канал
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