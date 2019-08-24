Випуск новин за 11:00: Світові привітання з Днем Незалежності. Тризуб у небі над Харковом

У випуску новин за 24 серпня станом на 11:00 – світові лідери привітали Україну із Днем Незалежності. У небі над Харковом з'явився тризуб. Так із Днем Прапора та Днем Незалежності українців привітали парашутисти. Фігуру в небі зібрали скай-дайвери з 12 країн світу.

Також у випуску: Тричі впродовж минулої доби російські найманці обстріляли позинаші позиції. У французькому курортному місті Біарріц стартує саміт Великої Сімки. Станція метро "Майдан Незалежності" працюватиме тільки для пересадок і буде зачинена на вхід та вихід.

Джерело: 24 канал