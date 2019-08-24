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      Випуск новин за 11:00: Світові привітання з Днем Незалежності. Тризуб у небі над Харковом

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 серпня станом на 11:00 – світові лідери привітали Україну із Днем Незалежності. У небі над Харковом з'явився тризуб. Так із Днем Прапора та Днем Незалежності українців привітали парашутисти. Фігуру в небі зібрали скай-дайвери з 12 країн світу.

      Також у випуску:

      Тричі впродовж минулої доби російські найманці обстріляли позинаші позиції.

      У французькому курортному місті Біарріц стартує саміт Великої Сімки.

      Станція метро "Майдан Незалежності" працюватиме тільки для пересадок і буде зачинена на вхід та вихід. 

      blog_ava
      Найкращі привітання в картинках з Днем Незалежності України
      сьогодні
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      Теги: День Незалежності Випуск новин Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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