Випуск новин за 11:00: Трибунал з морського права. Вихід Мосійчука з партії Ляшка

У випуску новин за 25 травня станом на 11:00 – українська делегація відправилась до Гамбургу, де міжнародний Трибунал з морського права винесе рішення у справі нападу на українські судна та екіпаж біля Керченської протоки. Народний депутат Ігор Мосійчук покинув "Радикальну партію Олега Ляшка".

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Столиця України святкує день міста. Буде чимало цікавих заходів, зокрема фестиваль "Країна Франкіана" та міжнародні змагання з велоспорту.

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