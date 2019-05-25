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      Випуск новин за 11:00: Трибунал з морського права. Вихід Мосійчука з партії Ляшка

      Випуск новин 44 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 травня станом на 11:00 – українська делегація відправилась до Гамбургу, де міжнародний Трибунал з морського права винесе рішення у справі нападу на українські судна та екіпаж біля Керченської протоки. Народний депутат Ігор Мосійчук покинув "Радикальну партію Олега Ляшка".

      Також у випуску: 

      На Донбасі ворог продовжує гатити по позиціях ЗСУ. Внаслідок цього один український захисник загинув, ще один поранений.

      Столиця України святкує день міста. Буде чимало цікавих заходів, зокрема фестиваль "Країна Франкіана" та міжнародні змагання з велоспорту.

      У столиці вдень прямісінько під власним будинком пограбували відомого гумориста Дядю Жору.

      Майже 20 підлітків загинули внаслідок пожежі у торговому центрі у місті Сурат в Індії, ще десятеро зазнали поранень.

      blog_ava
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      Теги: LifeStyle Ігор Мосійчук Food and Drinks Українські моряки в полоні Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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