Випуск новин за 11:00: Зниження ціни на газ. ДТП у Києві
У випуску новин за 1 травня станом на 11:00 – відсьогодні газ для населення став на 30 копійок дешевшим. Нафтогаз встановив ціну на рівні - 8,25 за кубометр. Вночі у Києві п'яний водій повертаючись з клубу, протаранив паркан автостоянки та розтрощив сім машин.
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Джерело: 24 канал
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