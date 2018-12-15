Випуск новин за 11:00: У Києві розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Єдиної церкви

У випуску новин за 15 грудня станом на 11:00 – Об'єднавчий собор відбувається у закритому режимі. Представники усіх єпархій перебувають на території Софіївського собору, де і відбудеться таємне голосування у два тури.

Також у випуску: Як готувалася столиця України до Собору. Про ймовірних кандидатів на очільника Єдиної помісної церкви.