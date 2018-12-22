Випуск новин за 11:00: У політв'язня Гриба проблеми зі здоров'ям. Штурм редакції Zaxid.net

У випуску новин за 22 грудня станом на 11:00 – український політв'язень Павло Гриб майже осліп та в нього погіршилась пам'ять. Медична довідка підтверджує, що нинішній стан здоров'я Гриба загрозливий, може відкритись внутрішня кровотеча. Штурм редакції zaxid.net. у Львові влаштували псевдоактивісти. Кількадесят чоловіків вимагати, щоб головний редактор видання вибачився за публікації про них.

Також у випуску: Держдеп США надасть Україні 10 мільйонів доларів у відповідь на агресію Росії в Чорному морі. Погода на Новий рік в Україні буде сніжною і морозною, однак напередодні свята очікується відлига. Уже 19 захоплених Росією українських моряків назвали себе військовополоненими.