Випуск новин за 11:00: У політв'язня Гриба проблеми зі здоров'ям. Штурм редакції Zaxid.net
У випуску новин за 22 грудня станом на 11:00 – український політв'язень Павло Гриб майже осліп та в нього погіршилась пам'ять. Медична довідка підтверджує, що нинішній стан здоров'я Гриба загрозливий, може відкритись внутрішня кровотеча. Штурм редакції zaxid.net. у Львові влаштували псевдоактивісти. Кількадесят чоловіків вимагати, щоб головний редактор видання вибачився за публікації про них.
Також у випуску:
Держдеп США надасть Україні 10 мільйонів доларів у відповідь на агресію Росії в Чорному морі.
Погода на Новий рік в Україні буде сніжною і морозною, однак напередодні свята очікується відлига.
Уже 19 захоплених Росією українських моряків назвали себе військовополоненими.
Джерело: 24 канал
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