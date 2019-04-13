Випуск новин за 11:00: Великоднє перемир'я на Донбасі. Спроба самогубства у Києві

У випуску новин за 13 квітня станом на 11:00 – 18 квітня на Донбасі має запанувати великоднє перемир'я. Дотримуватись його закликали Росію лідер Німеччини Ангела Меркель та Президент України Петро Порошенко. У Києві чоловік хотів покінчити життя самогубством і кидався під машини – відбувся переломами

Також у випуску: На Сході ворог не припиняє обстріли українських позицій з мінометів різних калібрів: один український військовий загинув, ще двоє – поранено. Австрійському журналісту, який поширював пропаганду, скасували заборону в'їзду в Україну. Польська влада відмовилась впускати російський вітрильник з кримськими курсантами у свої територіальні води.

Джерело: 24 канал