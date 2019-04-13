Випуск новин за 11:00: Великоднє перемир'я на Донбасі. Спроба самогубства у Києві
У випуску новин за 13 квітня станом на 11:00 – 18 квітня на Донбасі має запанувати великоднє перемир'я. Дотримуватись його закликали Росію лідер Німеччини Ангела Меркель та Президент України Петро Порошенко. У Києві чоловік хотів покінчити життя самогубством і кидався під машини – відбувся переломами
Також у випуску:
На Сході ворог не припиняє обстріли українських позицій з мінометів різних калібрів: один український військовий загинув, ще двоє – поранено.
Австрійському журналісту, який поширював пропаганду, скасували заборону в'їзду в Україну.
Польська влада відмовилась впускати російський вітрильник з кримськими курсантами у свої територіальні води.
Джерело: 24 канал
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